2023-02-03T17:44:15+03:00
2023-02-03T17:44:15+03:00
2023-02-03T17:44:15+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230203/839687663.html
В Азербайджане назвали объем экспорта газа в Турцию в 2023 году
Газ
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Турция в 2023 году может импортировать примерно десять миллиардов кубометров азербайджанского газа, заявил глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов. "В этом году... ПРАЙМ, 03.02.2023
энергетика, новости, газ, азербайджан, турция, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 3 фев — ПРАЙМ. Турция в 2023 году может импортировать примерно десять миллиардов кубометров азербайджанского газа, заявил глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов.
"В этом году прогнозируется экспорт 10 миллиардов кубометров газа в Турцию", — отметил глава ведомства в Twitter.
Министерство указало, что Азербайджан в прошлом году поставил в Турцию 8,4 миллиарда кубометров "голубого топлива".