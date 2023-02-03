БАКУ, 3 фев — ПРАЙМ. Турция в 2023 году может импортировать примерно десять миллиардов кубометров азербайджанского газа, заявил глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов. СМИ: Евросоюз будет вынужден снизить потребление газа

"В этом году прогнозируется экспорт 10 миллиардов кубометров газа в Турцию", — отметил глава ведомства в Twitter.

Министерство указало, что Азербайджан в прошлом году поставил в Турцию 8,4 миллиарда кубометров "голубого топлива".