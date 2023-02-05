Посол Барбин: Дания не сотрудничает с Россией в своем расследовании по "Северным потокам"
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Дания не предоставляет никакой информации о ходе и результатах расследования взрывов на "Северных потоках" и не сотрудничает с российской стороной, такая закрытость вызывает множество обоснованных вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов", — сказал он.
Барбин отметил, что в настоящее время повсеместно признается факт, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены.
"Однако для подготовки таких диверсий требуется время и непосредственное присутствие в районе проведения диверсий, которые были осуществлены в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Российская сторона — в отличие от других — до совершения подрыва газопроводов не имела разрешений на проведение там каких-либо подводных работ или исследований", — пояснил он.
Дипломат напомнил, что ранее вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток — 2", а в 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Данией.
Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествие беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/gas/20230205/839694535.html