МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Дания не предоставляет никакой информации о ходе и результатах расследования взрывов на "Северных потоках" и не сотрудничает с российской стороной, такая закрытость вызывает множество обоснованных вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Дании Владимир Барбин. У Германии нет доказательств вины России во взрывах на "Северных потоках"

"Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов", — сказал он.

Барбин отметил, что в настоящее время повсеместно признается факт, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены.

"Однако для подготовки таких диверсий требуется время и непосредственное присутствие в районе проведения диверсий, которые были осуществлены в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Российская сторона — в отличие от других — до совершения подрыва газопроводов не имела разрешений на проведение там каких-либо подводных работ или исследований", — пояснил он. В МИД оценили заявления Шольца по "Северным потокам"

Дипломат напомнил, что ранее вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток — 2", а в 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Данией.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествие беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.