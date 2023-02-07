МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 29,4 миллиона кубометров на 7 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, рассказал журналистам пресс-секретарь компании Сергей Куприянов. Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 29,4 миллиона кубометров на 7 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он.

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов. Затем, 18 января, он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23%, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров.

Но с наступлением нового месяца объем заявок на транзит снова вырос — на 20% по сравнению с 31 января, до 29,4 миллиона кубометров. Аналитики связывали это со сближением цен контрактного газа "Газпрома" с ценами на рынке с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней (спот). На уровне 29,3-29,5 миллиона в день показатель и держится до сих пор.