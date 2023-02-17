МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Завод "Портовая" компании "Газпром" в Ленинградской области с начала работы в сентябре уже произвел более 0,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил генеральный директор компании "Газпром СПГ Портовая" Антон Стуков. Миллер заверил Путина, что России хватит газа на много лет

"Наш завод может производить 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Комплекс был запущен в сентябре прошлого года. И к настоящему времени предприятием уже произведено более 0,5 миллиона тонн СПГ. Комплекс подключен к единой системе газоснабжения России", — сказал Стуков на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" с участием президента РФ Владимира Путина.

"Газпром СПГ Портовая" — эксплуатирующая организация комплекса производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа недалеко от города Выборга в Ленинградской области. Продукция предприятия, в частности, предназначена для резервного газоснабжения Калининградской области.