"Газпром" рассказал, сколько СПГ произвел завод "Портовая"
Завод "Портовая" произвел более 0,5 миллиона тонн СПГ с начала работы в сентябре
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Завод "Портовая" компании "Газпром" в Ленинградской области с начала работы в сентябре уже произвел более 0,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил генеральный директор компании "Газпром СПГ Портовая" Антон Стуков.
"Наш завод может производить 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Комплекс был запущен в сентябре прошлого года. И к настоящему времени предприятием уже произведено более 0,5 миллиона тонн СПГ. Комплекс подключен к единой системе газоснабжения России", — сказал Стуков на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" с участием президента РФ Владимира Путина.
"Газпром СПГ Портовая" — эксплуатирующая организация комплекса производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа недалеко от города Выборга в Ленинградской области. Продукция предприятия, в частности, предназначена для резервного газоснабжения Калининградской области.
https://1prime.ru/gas/20230217/839841962.html
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