МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Несмотря на сокращение поставок российского трубопроводного газа в Евросоюз, импорт СПГ из России в прошлом году увеличились более чем вдвое, пишет RT со ссылкой на бюллетень Польского института международных отношений (PISM). Украина планирует заместить импорт газа внутренней добычей

Как указывается в документе, "в общей сложности за первые три квартала (2022 года — прим. ред.) страны — члены ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ (около 4% от общего объема потребления ЕС в 2021 году), потратив рекордные €12,5 млрд из-за высоких цен, которые увеличились в пять раз по сравнению с прошлым годом".

При этом в PISM отмечают, что российский СПГ был особенно востребован Испанией, Францией, Бельгией, Италией и Нидерландами.

По мнению специалистов, это обстоятельство свидетельствует о "трещине" в европейской солидарности, "на чем может спекулировать российская пропаганда".

"Увеличение доли российского СПГ на европейском рынке позволяет России использовать такие тактики энергетического шантажа, как невыполнение заказов или дальнейшие попытки заставить платить в рублях для поддержания собственной экономики", — убеждены в PISM.

Из этого польские исследователи делают вывод, что странам Евросоюза необходимо отказаться от поставок СПГ из России.