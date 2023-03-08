БРЮССЕЛЬ, 8 мар — ПРАЙМ. Представленная западными СМИ версия подрыва "Северных потоков" имеет цель отвлечь внимание от более правдоподобной версии журналиста Сеймура Херша, по которой за диверсией стоят США, заявил в среду РИА Новости европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. СМИ объяснили наличие украинского следа в терактах на "Северных потоках"

"Соединенные Штаты не являются частью расследования, которое возглавляют шведы и датчане, и не объявляла о проведении собственного со своей стороны. И вдруг, подумать только! Именно Вашингтон находит ответ на вопрос. Это очевидная попытка отвлечь общественность от весьма правдоподобного объяснения, выдвинутого уважаемым журналистом Сеймуром Хершем в Вашингтоне: ВМС США, предположительно, несет ответственность за диверсию с помощью норвежского флота", — пояснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что подрыв был выгоден Польше и Норвегии, которая недавно запустила Балтийский трубопровод и перенаправила в Польшу часть газа из Германии. Кроме того, в выигрыше оказались США, которые теперь продают свой сжиженный природный газ в Европу по цене, в четыре раза превышающей стоимость российского газа.

"Уклоняясь от критики этим смехотворным объяснением, США рассчитывают таким образом избежать расследования и любой ответственности за этот террористический акт", — считает он.

Американская газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.