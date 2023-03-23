МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Поставки газа по "Турецкому потоку" с 5 по 12 июня приостановят в связи с ежегодным плановым техобслуживанием, сообщили газотранспортные операторы Венгрии (FGSZ) и Болгарии (Bulgartransgaz). В Дании оценили найденный на "Северных потоках" объект, пишет СМИ

Транспортировка газа в прошлом году приостанавливалась с 21 июня по 27 июня.

"Турецкий поток" – газопровод из России через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.