МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил с четырех до 12 месяцев срок продажи невостребованной доли иностранных участников в новом операторе "Сахалина-1", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Первый оператор "Сахалина — 1" прекратил работу, сообщил источник

"Доля в уставном капитале общества, передача которой… не была осуществлена иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством… и продаже в установленном… порядке российскому юридическому лицу, соответствующему определенным… критериям. Указанные оценка и продажа доли осуществляются Правительством… в течение одного года со дня принятия решения об отказе в передаче доли… или, в случае, если такое решение об отказе в передаче доли не было принято", — говорится в документе с изменениями в указ президента от 7 октября.

В первоначальной редакции указа говорилось, что продажа должна осуществиться в течение четырех месяцев.

Президент РФ в октябре 2022 года распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться.

Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила, что собирается выйти из проекта, а в апреле ввела режим форс-мажора, в результате чего работа проекта почти прекратилась.

В начале февраля текущего года глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут.