МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Мировая добыча газа из-за падения спроса на него в прошлом году (потребление уменьшилось на 0,4%) опустилась на 0,1%, до 4,04 триллиона кубометров, однако в наступившем году ожидается рост показателя примерно на 1% (так же как и прогноз потребления), говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). ФСЭГ спрогнозировал рост мирового потребления газа в 2023 году

"В 2022 году мировая добыча газа снизилась на 0,1%, до 4,04 триллиона кубометров, в основном из-за падения мирового спроса на газ", — указывается в докладе.

Аналитики ФСЭГ отмечают, что наиболее значительное снижение добычи газа было зафиксировано в Евразии и Африке. При этом в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Карибском бассейне, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдался рост добычи.

"Ожидается, что в 2023 году мировая добыча газа увеличится примерно на 1% за счет Северной Америки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки", — также прогнозируют аналитики.

Также в докладе ФСЭГ отмечается, что мировое потребление газа снизилось в прошлом году на 0,4%, до 4,03 триллиона кубометров, но ожидается, что показатель вернется к росту и увеличится на 1% по итогам текущего года.