ФСЭГ: мировая добыча газа в 2023 году вырастет на один процент после снижения в 2022 году
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Мировая добыча газа из-за падения спроса на него в прошлом году (потребление уменьшилось на 0,4%) опустилась на 0,1%, до 4,04 триллиона кубометров, однако в наступившем году ожидается рост показателя примерно на 1% (так же как и прогноз потребления), говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В 2022 году мировая добыча газа снизилась на 0,1%, до 4,04 триллиона кубометров, в основном из-за падения мирового спроса на газ", — указывается в докладе.
Аналитики ФСЭГ отмечают, что наиболее значительное снижение добычи газа было зафиксировано в Евразии и Африке. При этом в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Карибском бассейне, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдался рост добычи.
"Ожидается, что в 2023 году мировая добыча газа увеличится примерно на 1% за счет Северной Америки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки", — также прогнозируют аналитики.
Также в докладе ФСЭГ отмечается, что мировое потребление газа снизилось в прошлом году на 0,4%, до 4,03 триллиона кубометров, но ожидается, что показатель вернется к росту и увеличится на 1% по итогам текущего года.
https://1prime.ru/gas/20230406/840301683.html