МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Европа смогла пройти зиму в условиях сурового энергокризиса, но это еще не конец: в следующем сезоне ее ждет жесткая конкуренция за СПГ со странами Азии, пишет газета Al-Eqtisadiya. Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД

Поставки российского газа в ЕС сократились более, чем на 80 процентов, а цены на электроэнергию выросли с начала года в 15 раз. Это серьезно ударило по кошелькам простых жителей Европы.

При этом власти региона смогли избежать самого худшего развития ситуации, однако это обошлось совсем не дешево: закупка СПГ обошлась в 400 миллиардов евро. На ситуацию повлиял и конфликт на Украине, ведь Евросоюзу искать еще замену 140 миллиардам кубов российского газа. В итоге домохозяйства и компания были вынуждены снизить потребление энергии. После окончания зимы могло показаться, что энергокризис закончился, но это не так: дисбаланс между спросом и предложением на рынке продолжает влиять на цены. Кроме того, региону придется бороться за СПГ с азиатскими странами.

ЕС, как пишет издание, столкнулся с дефицитом газа почти в 30 миллиардов кубов: но у региона есть возможность восполнить его из возобновляемых источников энергии, увеличения поставок газа или установки тепловых насосов. Но кризис в Европе продолжится до тех пор, пока она не покончит с зависимостью от поставок газа, а для этого нужно перейти на альтернативные источники энергии. Нынешнее лето, как подытожил колумнист, принесет региону неприятные сюрпризы.