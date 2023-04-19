Энергетики INES: холодная зима опустошит немецкие газохранилища уже к январю 2024 года
БЕРЛИН, 19 апр — ПРАЙМ. В случае холодной зимы в конце этого и в начале следующего года текущие меры правительства Германии по регазификации не смогут обеспечить наполненность хранилищ, и они опустеют уже к январю 2024 года, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES).
INES является объединением операторов немецких хранилищ газа и водорода. Он представляет собой более 90% мощностей по хранению газа в Германии и около четверти в Европейском Союзе.
"В случае низких температур в сценарных расчетах уже в январе 2024 года резервуары для хранения газа будут полностью опустошены", — сообщается в пресс-релизе к результатам исследования объединения.
INES подчеркивает, что при наступлении подобного сценария уровень потребления, который очерчивается текущими сбережениями газа, с высокой долей вероятности не сможет быть полностью покрыт.
"Взгляд на грядущую зиму показывает, что безопасность газоснабжения Германии еще не восстановлена. Для зимы крайне важно заполнить газохранилища и значительно сократить потребление при наступлении холодов", — цитируется генеральный директор INES Себастьян Блешке.
Он подчеркнул, что ввод новой инфраструктуры наподобие хранилищ СПГ также могло бы помочь в данной ситуации.
Ранее Федеральное статистическое ведомство (Destatis) сообщило, что частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года несмотря на пакет помощи со стороны государства в среднем платили за газ на 16,2% больше, чем в начале года. В то же время глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой, и чтобы избежать этого компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить его потребление.
https://1prime.ru/gas/20230419/840416951.html