БЕРЛИН, 19 апр — ПРАЙМ. В случае холодной зимы в конце этого и в начале следующего года текущие меры правительства Германии по регазификации не смогут обеспечить наполненность хранилищ, и они опустеют уже к январю 2024 года, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES). В Германии отметили рост цен на газ для потребителей на 16 процентов

INES является объединением операторов немецких хранилищ газа и водорода. Он представляет собой более 90% мощностей по хранению газа в Германии и около четверти в Европейском Союзе.

"В случае низких температур в сценарных расчетах уже в январе 2024 года резервуары для хранения газа будут полностью опустошены", — сообщается в пресс-релизе к результатам исследования объединения.

INES подчеркивает, что при наступлении подобного сценария уровень потребления, который очерчивается текущими сбережениями газа, с высокой долей вероятности не сможет быть полностью покрыт.

"Взгляд на грядущую зиму показывает, что безопасность газоснабжения Германии еще не восстановлена. Для зимы крайне важно заполнить газохранилища и значительно сократить потребление при наступлении холодов", — цитируется генеральный директор INES Себастьян Блешке.

Он подчеркнул, что ввод новой инфраструктуры наподобие хранилищ СПГ также могло бы помочь в данной ситуации.

Ранее Федеральное статистическое ведомство (Destatis) сообщило, что частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года несмотря на пакет помощи со стороны государства в среднем платили за газ на 16,2% больше, чем в начале года. В то же время глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой, и чтобы избежать этого компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить его потребление.