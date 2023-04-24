МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена не будет проводить честное расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

"Нынешняя администрация никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере, честное расследование", — подчеркнул он в эфире RT.

Херш ранее опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом 2022 года установили на российских газопроводах "Северный поток" взрывчатку, которую 26 сентября активировали норвежцы. Американские власти в беседе с РИА Новости отрицали причастность к инциденту.

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Также Москва и Пекин предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации Антониу Гутерреша создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Документ не был принят из-за позиции западных стран.

Херш добавил, что Вашингтон намерен ввести санкции на импорт китайской продукции в связи с антироссийской и антикитайской риторикой на Западе.

"Байден ненавидит Россию, и он ненавидит Китай. Энтони Блинкен, госсекретарь, и Джейк Саливан, помощник (президента США) по нацбезопасности, и Виктория Нуланд… они все едины в своей общественной неприязни и презрению к России, всему российскому, и тоже самое в отношении Китая", — сказал журналист.

Он добавил, что источники такой ненависти ему неизвестны.