МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость ближайших фьючерсов на газ в Европе в четверг впервые за два года опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров, завершив торги снижением почти на 11%, в район 280 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 311,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). Ценовой максимум составил 316,2 доллара (+1,5%), минимум, достигнутый на закрытии торговой сессии – 276,6 доллара (–10,9%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня − 310,3 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока наконец впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Минимум четверга более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако, несмотря на снижение, газовые котировки в полтора-два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки.