МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросла примерно на 2%, но осталась ниже 280 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 284,1 доллара за тысячу кубометров (+4,4%). Ценовой максимум составил 288,7 доллара (+6,1%), минимум — 269,1 доллара (-1,1%), а цена закрытия — 277 долларов (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня − 272 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако, несмотря на снижение, газовые котировки в полтора-два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки.