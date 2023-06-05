БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 5 июн — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон предлагает законодательно проработать право экспорта СПГ для производств, без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Импорт СПГ в Японию упал до минимума за 20 лет в мае, пишет СМИ

"В первую очередь надо менять закон об экспорте газа. Сейчас экспорт газа в России разрешён компаниям, которые владеют месторождением, в лицензии которого записано, что добытый газ будет направлен на производство СПГ. Сейчас надо будет делать разрыв самих производств от месторождений", — сказал Михельсон в ходе осмотра объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС).

Глава "Новатэка" отметил, что компания имеет право на экспорт по своим проектам, однако проект "Криогаз-Высоцк" на Балтийском море не привязан ни к какому месторождению и "Новатэк" вынужден поставлять на экспорт через комиссионный договор с "Газпром экспортом".

"У "Газпром экспорта" есть проблемы с прохождением оплаты за поставки СПГ, что впоследствии становится нашей проблемой. Вот поэтому надо изменить закон об экспорте, чтобы и такие производства имели право экспорта", — добавил Михельсон.

Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа. В Госдуме оценили допдоходы в бюджет России от расширения экспорта СПГ

В настоящее время в Госдуме обсуждение проходит законопроект, разрешающий экспорт СПГ некоторым указанным выше пользователям недр с арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".