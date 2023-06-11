ВАРШАВА, 11 июн — ПРАЙМ. Польша не причастна к подрыву российских газопроводов "Северный поток", заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин. ЕК запустила расследование против Польши из-за закона о российском влиянии

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в сентябре прошлого года. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы летом 2022 года установили на объекте взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Позднее Вашингтон заявлял РИА Новости о своей непричастности к подрыву газопроводов.

Газета Wall Street Journal писала, что немецкие следователи рассматривают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для совершения атаки на объект. По информации издания, расследование показало, что республика стала центром финансирования атаки на газопроводы. Немецкие СМИ, в частности Süddeutsche Zeitung, сообщали о возможной причастности к ЧП как минимум двух украинцев. По этой версии, на них была зарегистрирована варшавская компания Feeria Lwowa, арендовавшая яхту "Андромеда", которую, предположительно, использовали для подготовки теракта на "Северных потоках".

"Польша не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока 1" и "Северного потока 2". Связывание Польши с этими событиями необоснованно", — ответил Жарин на публикации СМИ.

По его словам, сообщения прессы больше похожи на "тактику информационного шума" с целью фальсифицировать "истинную картину событий".

Жарин добавил, что мотив и возможности для совершения диверсии якобы были у России.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, комментируя утверждения западных стран о якобы причастии Москвы к ЧП, что "кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала". Российская сторона также подчеркивала, что не позволит Западу "замотать" расследование случившегося на "Северных потоках".