С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. МИД Венгрии оценил значимость "Турецкого потока" для Европы

"У нас будет успешная подготовка к зиме. Недавно мы заключили необходимое соглашение с вице-премьером Александром Новаком в части контракта на поставку газа в Венгрию. Поэтому в случае слишком высоких цен у нас есть возможность отсрочить оплату, а в случае, если нам потребуются дополнительные объемы, у нас есть шанс их получить", — сообщил он журналистам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.