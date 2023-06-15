С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
"У нас будет успешная подготовка к зиме. Недавно мы заключили необходимое соглашение с вице-премьером Александром Новаком в части контракта на поставку газа в Венгрию. Поэтому в случае слишком высоких цен у нас есть возможность отсрочить оплату, а в случае, если нам потребуются дополнительные объемы, у нас есть шанс их получить", — сообщил он журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/gas/20230615/840840311.html
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