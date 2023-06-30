СМИ сообщило об отказе бизнесмена Макарова от российского гражданства
Forbes: основатель газовой компании "Итера" Макаров отказался от российского гражданства
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основатель независимой газовой компании "Итера", основатель и руководитель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, пишет журнал Forbes.
Как следует из профиля на сайте издания, на этот шаг бизнесмен пошел в 2023 году. Сейчас он является гражданином Кипра.
По данным Forbes, состояние Макарова оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Он на данный момент занимает 1468-е место в рейтинге богатейших людей планеты.
В 2022 году бизнесмен был включен в санкционные список Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
https://1prime.ru/gas/20230630/840957785.html
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