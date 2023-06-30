МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основатель независимой газовой компании "Итера", основатель и руководитель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, пишет журнал Forbes. Опубликован рейтинг самых обедневших миллиардеров из России

Как следует из профиля на сайте издания, на этот шаг бизнесмен пошел в 2023 году. Сейчас он является гражданином Кипра.

По данным Forbes, состояние Макарова оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Он на данный момент занимает 1468-е место в рейтинге богатейших людей планеты.

В 2022 году бизнесмен был включен в санкционные список Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.