МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ситуация с освобождением бойцов "Азова"*, никак не связана с созданием газового хаба в Турции, Россия намерена продолжать отношения с этой страной, особенно в таких проектах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. АТОР оценил доступность бизнес-класса на рейсах в Турцию

"Нет, это никак не связано. Я еще раз повторяю, мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать. И особенно те аспекты торгово-экономического взаимодействия, такие как упомянутый вами проект (газового хаба – ред.), который на самом деле затрагивает интересы большого количества стран и в регионе и даже стран Европы. Это важно для всех, поэтому эта работа будет продолжаться", — заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах создания газового хаба на фоне освобождения Турцией бойцов "Азова"*.

В сентябре 2022 года нынешний врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные — военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.

В субботу Владимир Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Песков в связи с этим заявил РИА Новости, что решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они сталкиваются ежедневно.

* Террористическая организация, запрещенная в России.