МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россия в первом полугодии в 1,5 раза увеличила экспорт СПГ в Испанию, однако даже сохранение таких объемов сомнительно, так как нет гарантий, что поставки с российских заводов на условиях спот продолжат направляться именно в Испанию и что местные покупатели продолжат подписывать новые контракты о покупке СПГ из России, следует из комментария РИА Новости консультанта компании "Выгон Консалтинг" Ивана Тимонина. Вьетнам получил первый груз СПГ, пишет СМИ

Корпорация стратегических запасов нефтепродуктов (Cores) в июне опубликовала отчёт, в котором в том числе указаны данные по импорту Испанией природного газа. Согласно приведенной таблице, импорт российского СПГ в Испанию в январе составил 6372 гигаватт-часов (ГВт.ч) (около 0,6 миллиарда кубометров), в феврале – 5465 ГВт.ч, в марте – 5460 ГВт.ч (примерно по 0,5 миллиарда кубометров) и в апреле – 6513 ГВт.ч (около 0,6 миллиарда кубометров). По данным издания Debate, апрельский показатель на 98,7% больше, чем в том же месяце в 2022 году. Согласно отчёту, Россия остаётся третьим поставщиком природного газа в Испанию в апреле после США (8 343 ГВт.ч или почти 8 миллиардов кубометров) и Алжира (10 247 ГВт.ч или около 10 миллиардов кубометров).

По итогам первого полугодия Россия ощутимо нарастила поставки СПГ в Испанию относительно аналогичного периода предыдущего года – с 1,6 до 2,5 миллиона тонн, уточнил Тимонин. Обусловлено это, по его словам, в первую очередь тем, что Европа в целом продолжает наращивать импорт СПГ с целью замещения поставок российского трубопроводного газа: если за первое полугодие 2022 года регион импортировал 66,4 миллиона тонн СПГ, то за первые шесть месяцев 2023 года – уже 70,8 миллиона тонн. Россия при этом сохраняет позиции одного из ведущих поставщиков продукта, подчеркнул эксперт.

Что касается дальнейших перспектив российского СПГ на испанском рынке, из 3,6 миллиона тонн продукта, поставленных из России в 2022 году, лишь 2,5 миллиона тонн было направлено в рамках долгосрочного контракта между "Новатэком" и Naturgy Energy Group, который действует до 2038 года, все оставшиеся объёмы были закуплены на условиях спот – без долгосрочных обязательств, добавил собеседник агентства. В Египте считают экспорт СПГ в Европу приоритетом

"В связи с этим нет гарантий того, что поставки с российских заводов продолжат направляться в рекордных объёмах именно в Испанию. Кроме того, нельзя забывать об обсуждаемых в ЕС инициативах о запрете на импорт СПГ. В частности, министр энергетики Испании ещё в марте текущего года отправила письмо крупным местным покупателям СПГ с просьбой не подписывать новые контракты о покупке СПГ из России", – заключил Тимонин.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отметил, что экспорт российского СПГ в первом полугодии может быть оценен в 14,4 миллиона тонн, что на 9,4% ниже уровней прошлого года. При этом экспорт в Европу был стабилен на уровне 9 миллионов тонн СПГ, уточнил он. Крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз остаются США, которые резко нарастили поставки еще в прошлом году и этой весной вышли на новый рекорд в абсолютном выражении, добавил Галактионов.