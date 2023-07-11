МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Реализация природного газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 187,5% в годовом выражении и составила 5,021 миллиарда кубометров, сообщила биржа. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на два процента

"В секции "газ природный" реализовано 5,021 миллиарда кубометров (на 187,5% больше соответствующего показателя I полугодия прошлого года). В том числе 2,992 миллиарда кубометров газа — с поставкой "на следующий месяц", 2,023 миллиарда кубометров — с поставкой "на сутки" и "на нерабочий день n". Оборот торгов в секции составил 19,813 миллиарда рублей. Количество участников и их клиентов в секции — 135", — говорится в сообщении.

Объем торгов в секции "нефтепродукты" составил 13,836 миллиона тонн, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ (с учетом сжиженного углеводородного газа для автотранспорта и бытовых нужд) от объема их поставок на внутренний рынок в январе-мае составила 25,4%. В мае соответствующий показатель был равен 25,7%.

В секции "нефть" реализовано 1,06 миллиона тонн, что в 14 раз больше аналогичного показателя прошлого года, на сумму 32,201 миллиарда рублей. Кроме того, за первое полугодие текущего года продано 2,045 миллиона кубометров древесины, что на 16,2% меньше, чем годом ранее, на сумму 2,528 миллиарда рублей.

В секции срочного рынка оборот по итогам первого полугодия 2023 года составил 5,941 миллиарда рублей (59 218 контрактов), что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объемов зарегистрированных на бирже внебиржевых сделок по нефтепродуктам составил 8,3%, объем таких сделок — 180,3 миллиона тонн.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.