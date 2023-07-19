МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Жара в Европе повышает потребление газа в регионе, на этом фоне газовые котировки на европейских хабах могут замедлить снижение, однако погодного фактора мало для разворота цен на газ к росту, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 0,7 процента

Аномально высокая температура будет преобладать над европейским континентом до конца текущего месяца, сообщал РИА Новости руководитель департамента метеорологии Ливана Мохаммед Канж. Так, например, в Италии в среду температура может достичь +40 градусов, следует из данных метеоцентра центральной области Лацио, тогда как во Франции – подняться до +35 градусов, свидетельствуют данные метеорологической организации Meteo-France.

"Жара повышает спрос на электроэнергию для целей кондиционирования и увеличивает потребление газа. На этом фоне котировки газа на европейских хабах могут получить поддержку и замедлить снижение. Разворот к росту возможен, но для этого одного погодного фактора в южной Европе будет мало", – отметил Галактионов.

Он добавил, что цены летом могут оставаться низкими, однако осенью, во время отопительного периода, возможен подъем в район 500 долларов за тысячу кубометров. При этом, подчеркнул эксперт, о возвращении к уровням прошлого года речи не идет.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки по индексу TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Котировки с конца 2022 года перешли к снижению и 25 мая впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Утром в среду цены на газ на лондонской бирже ICE находились в районе 310 долларов.