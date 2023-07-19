Аналитик Галактионов: жара в Европе не приведет к росту цен на газ при росте спроса на него
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Жара в Европе повышает потребление газа в регионе, на этом фоне газовые котировки на европейских хабах могут замедлить снижение, однако погодного фактора мало для разворота цен на газ к росту, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Аномально высокая температура будет преобладать над европейским континентом до конца текущего месяца, сообщал РИА Новости руководитель департамента метеорологии Ливана Мохаммед Канж. Так, например, в Италии в среду температура может достичь +40 градусов, следует из данных метеоцентра центральной области Лацио, тогда как во Франции – подняться до +35 градусов, свидетельствуют данные метеорологической организации Meteo-France.
"Жара повышает спрос на электроэнергию для целей кондиционирования и увеличивает потребление газа. На этом фоне котировки газа на европейских хабах могут получить поддержку и замедлить снижение. Разворот к росту возможен, но для этого одного погодного фактора в южной Европе будет мало", – отметил Галактионов.
Он добавил, что цены летом могут оставаться низкими, однако осенью, во время отопительного периода, возможен подъем в район 500 долларов за тысячу кубометров. При этом, подчеркнул эксперт, о возвращении к уровням прошлого года речи не идет.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки по индексу TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Котировки с конца 2022 года перешли к снижению и 25 мая впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Утром в среду цены на газ на лондонской бирже ICE находились в районе 310 долларов.
https://1prime.ru/gas/20230719/841125033.html