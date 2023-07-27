МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг после открытия торгов снижаются на 0,2% — до 332 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 330,3 доллара (-0,8%). А по состоянию на 9.14 мск их стоимость составляет 332,3 доллара (-0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 333 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление "голубого топлива".

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки сначала колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов за тысячу кубометров.

Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а затем, в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.