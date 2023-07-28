2023-07-28T16:29:28+03:00
2023-07-28T16:29:28+03:00
2023-07-28T16:29:28+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230728/841221341.html
Shell договорилась об аренде СПГ-терминалов компании PipeChina
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Британо-нидерландская Shell подписала договор о среднесрочной и долгосрочной аренде СПГ-терминалов, управляемых китайской государственной энергетической инфраструктурной компанией... ПРАЙМ, 28.07.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, shell, спг-терминал
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468930.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468930.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468929.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468929.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468928.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468928.jpg
https://1prime.ru/gas/20230727/841210619.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell подписала договор о среднесрочной и долгосрочной аренде СПГ-терминалов, управляемых китайской государственной энергетической инфраструктурной компанией PipeChina, сообщила Shell.
"Компания Shell Energy (China) Co., Ltd. подписала договор о среднесрочном и долгосрочном использовании терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) с предприятиями приемных терминалов, входящими в группу компаний National Petroleum Gas Pipeline Network Group Co (PipeChina — ред.)", — говорится в заявлении китайского подразделения компании в официальном аккаунте в социальной сети WeChat.
Отмечается, что Shell стала первой международной нефтегазовой компанией, подписавшей подобное соглашение с PipeChina.
Shell – британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.
PipeChina (China Oil & Gas Pipeline Network Corporation) — китайский государственный оператор трубопроводного транспорта, специализируется на эксплуатации и управлении сетями газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов, газовых и нефтяных терминалов и хранилищ.