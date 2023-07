МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell подписала договор о среднесрочной и долгосрочной аренде СПГ-терминалов, управляемых китайской государственной энергетической инфраструктурной компанией PipeChina, сообщила Shell. Shell заявила о сокращении производства СПГ на восемь процентов

"Компания Shell Energy (China) Co., Ltd. подписала договор о среднесрочном и долгосрочном использовании терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) с предприятиями приемных терминалов, входящими в группу компаний National Petroleum Gas Pipeline Network Group Co (PipeChina — ред.)", — говорится в заявлении китайского подразделения компании в официальном аккаунте в социальной сети WeChat.

Отмечается, что Shell стала первой международной нефтегазовой компанией, подписавшей подобное соглашение с PipeChina.

Shell – британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.

PipeChina (China Oil & Gas Pipeline Network Corporation) — китайский государственный оператор трубопроводного транспорта, специализируется на эксплуатации и управлении сетями газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов, газовых и нефтяных терминалов и хранилищ.