МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Алмаз-Антей" уже в этом году начнет испытания и поставку первого импортозамещенного оборудования для добычи газа на континентальном шельфе РФ, рассказал РИА Новости директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков на полях форума "Россия-Африка".

"Как обычно, любой кризис это не только трудности, но и новые возможности. Развивая гражданскую продукцию, сферы, в которые мы абсолютно четко идем, это те сферы, где сейчас необходимо импортозамещение. Например, то оборудование, которое мы разрабатываем и производим для ПАО "Газпром", ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось. Это в чистом виде импортозамещение для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе", — сказал Шатраков.

По его словам, эта работа ведется уже на протяжении нескольких лет и будет продолжаться.

"Мы с заказчиком определили технические требования к изделиям, подготовили наши собственные мощности к производству этого оборудования. И в этом году мы выходим на испытания этого оборудования и на серийную поставку первых комплектов. Учитывая, что это оборудование никогда в России не производилось, это достаточно мощный технологический прорыв", — рассказал он.

В 2019 году "Газпром" и "Алмаз-Антей" подписали долгосрочный договор на серийное производство и поставку импортозамещающего оборудования для подводной добычи углеводородов.