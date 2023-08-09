Управляющий УК "Альфа-Капитал" Скрябин: закачка газа в хранилища может ограничить рост цен
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Дальнейший скачок биржевых цен на газ в Европе может быть ограничен завершением закачки в подземные хранилища, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ в Европе ранее в среду начала бурно расти и впервые с 21 июня перешагнула порог в 450 долларов за тысячу кубометров. Пока дневной ценовой максимум котировок по TTF, как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, составляет 493,8 доллара (+39,8%) за тысячу кубометров.
Рост цен мог быть вызван сильной жарой, отмечает Скрябин.
При этом, подчеркнул эксперт, цены на газ сейчас существенно ниже, чем год назад. Так, например, 9 августа прошлого года газовые котировки находились в ценовом коридоре 1982–2080 долларов за тысячу кубометров.
"Подземные газохранилища Европы заполнены уже на 87% (при плане в 90%), так что дальнейший существенный рост цен может быть ограничен завершением закачки", – продолжил собеседник агентства.
Эксперт не исключил, что, с другой стороны, будет принято решение об использовании "подземок" Украины для хранения европейского газа. "Тогда можно рассчитывать на дополнительный спрос и возможный рост цены", – заключил он.
https://1prime.ru/gas/20230809/841363557.html