МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Дальнейший скачок биржевых цен на газ в Европе может быть ограничен завершением закачки в подземные хранилища, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Российских ретейлеров уведомят о повышении цен на чай и кофе

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ в Европе ранее в среду начала бурно расти и впервые с 21 июня перешагнула порог в 450 долларов за тысячу кубометров. Пока дневной ценовой максимум котировок по TTF, как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, составляет 493,8 доллара (+39,8%) за тысячу кубометров.

Рост цен мог быть вызван сильной жарой, отмечает Скрябин.

При этом, подчеркнул эксперт, цены на газ сейчас существенно ниже, чем год назад. Так, например, 9 августа прошлого года газовые котировки находились в ценовом коридоре 1982–2080 долларов за тысячу кубометров.

"Подземные газохранилища Европы заполнены уже на 87% (при плане в 90%), так что дальнейший существенный рост цен может быть ограничен завершением закачки", – продолжил собеседник агентства.

Эксперт не исключил, что, с другой стороны, будет принято решение об использовании "подземок" Украины для хранения европейского газа. "Тогда можно рассчитывать на дополнительный спрос и возможный рост цены", – заключил он.