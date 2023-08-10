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2023
https://1prime.ru/gas/20230810/841368443.html
Биржевые цены на газ в Европе продолжают рост, но меньшими темпами
Газ
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. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов продолжают расти, но уже не такими темпами, как накануне, когда в моменте рост достигал 40%, прибавляют почти 6%, около 480... ПРАЙМ, 10.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, биржевые цены на газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов продолжают расти, но уже не такими темпами, как накануне, когда в моменте рост достигал 40%, прибавляют почти 6%, около 480 долларов за тысячу кубов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 446,5 доллара (–1,4%). А по состоянию на 9.12 мск их стоимость составляла 479,6 доллара (+5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 452,9 доллара за тысячу кубометров.
Котировки накануне впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра.