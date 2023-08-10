МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов продолжают расти, но уже не такими темпами, как накануне, когда в моменте рост достигал 40%, прибавляют почти 6%, около 480 долларов за тысячу кубов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на нефть слабо снижаются на утренних торгах четверга

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 446,5 доллара (–1,4%). А по состоянию на 9.12 мск их стоимость составляла 479,6 доллара (+5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 452,9 доллара за тысячу кубометров.

Котировки накануне впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра.