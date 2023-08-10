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2023
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Цены на газ в Европе снизились почти на шесть процентов
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Цены на газ в Европе завершили торги четверга снижением почти на 6%, до 428 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие)... ПРАЙМ, 10.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, итоги торгов, цена на газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе завершили торги четверга снижением почти на 6%, до 428 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 446,5 доллара (-1,4%). Ценовой максимум в четверг составил 481,5 доллара (+6,3%), ценовой минимум – 415,8 доллара (-8,2%). Последние фьючерсы торговались по 427,6 доллара (-5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 452,9 доллара за тысячу кубометров.
Котировки накануне впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского СПГ. Возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут нарушить около 10% мирового экспорта СПГ.