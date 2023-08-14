МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром после открытия торгов растут на 1,3%, до 406,9 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 409,2 доллара (+1,9%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.04 мск их стоимость составляла 406,9 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 401,5 доллара за тысячу кубометров.

Эти котировки в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.