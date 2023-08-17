МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа до целевого уровня в 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Польша почти заполнила хранилища газа перед зимой

По состоянию на конец газовых суток 16 августа (завершились в 7.00 мск 17 августа) подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 90,12%, прирост за день составил 0,25 процентного пункта (п.п.). Всего в них около 99,5 миллиарда кубометров.

ЕС на фоне развернувшегося в регионе энергокризиса в июне прошлого года принял правила, по которым европейские ПХГ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы – на 90%. Целевого уровня в прошлом году европейские страны достигли в первые дни сентября, а порог в 90% перешагнули 7 октября.