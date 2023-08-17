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https://1prime.ru/gas/20230817/841500394.html
Европа заполнила свои хранилища газа на 90 процентов
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Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа до целевого уровня в 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure... ПРАЙМ, 17.08.2023
энергетика, новости, газ, в мире, европа, энергокризис, газовые хранилища
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа до целевого уровня в 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на конец газовых суток 16 августа (завершились в 7.00 мск 17 августа) подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 90,12%, прирост за день составил 0,25 процентного пункта (п.п.). Всего в них около 99,5 миллиарда кубометров.
ЕС на фоне развернувшегося в регионе энергокризиса в июне прошлого года принял правила, по которым европейские ПХГ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы – на 90%. Целевого уровня в прошлом году европейские страны достигли в первые дни сентября, а порог в 90% перешагнули 7 октября.