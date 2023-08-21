БУДАПЕШТ, 21 авг — ПРАЙМ. Будапешт заключил политическое соглашение с Дохой о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Венгрию с 2027 года, компании двух стран обсуждают объемы и маршруты поставок, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто раскрыл детали договора с Турцией о покупке газа

"Катар — крупнейшая в мире страна-экспортер СПГ, но все его мощности законтрактованы. В то же время они предприняли серьезные шаги для того, чтобы в последующие годы значительно увеличить количество СПГ, доступного к экспорту. Здесь очень важно политическое соглашение, по которому с 2027 года мы уже сможем рассчитывать на катарский СПГ в ходе венгерского энергоснабжения", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.

По его словам, торговые компании двух стран "уже начали технические переговоры о том, в каком количестве по какому маршруту будет возможность с 2027 года рассчитывать на катарский СПГ для обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения".

Сийярто также сообщил, что сотрудничество Венгрии и Катара в ходе визита эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани было поднято "на уровень стратегического партнерства", и добавил, что важные соглашения были достигнуты в сферах сельского хозяйства и управления водными ресурсами, где венгерские технологии являются передовыми.

В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посетил Будапешт по случаю чемпионата мира по легкой атлетике.

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

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