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Балицкий пообещал Путину завершить газификацию Запорожья через год
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Власти Запорожской области намерены завершить полную газификацию региона через год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений Балицкий. Во время... ПРАЙМ, 23.08.2023
новости, энергетика, регионы, экономика, газ, россия, владимир путин, запорожье, газификация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Власти Запорожской области намерены завершить полную газификацию региона через год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Во время встречи с Балицким глава государства поинтересовался ситуацией с газификацией области.
"У нас четыре района пока еще не газифицированы из 13, частично не газифицированы. Это юг – Приморский район и выше. Мы продолжим газификацию… Мы рассчитываем в ближайший, думаю, что год, мы выполним. У нас будет газификация, честно говорю, до 100%", — сказал Балицкий во время встречи с главой государства в Кремле.
Президент выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы.