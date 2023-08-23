МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Власти Запорожской области намерены завершить полную газификацию региона через год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений Балицкий. Губернатор Запорожья отметил безопасность маршрута в Крым через область

Во время встречи с Балицким глава государства поинтересовался ситуацией с газификацией области.

"У нас четыре района пока еще не газифицированы из 13, частично не газифицированы. Это юг – Приморский район и выше. Мы продолжим газификацию… Мы рассчитываем в ближайший, думаю, что год, мы выполним. У нас будет газификация, честно говорю, до 100%", — сказал Балицкий во время встречи с главой государства в Кремле.

Президент выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы.