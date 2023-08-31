МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Европейские страны почти остановили закачку в подземные хранилища газа (ПХГ): показатель их заполненности увеличился за день на 0,06 процентного пункта (п.п.), свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Евро ускорил снижение к доллару после выхода статистики по еврозоне

По данным GIE, за газовые сутки 29 августа (завершились в 7.00 мск 30 августа) запасы в ПХГ в Евросоюзе увеличились до 92,7%. Если европейские страны закачали около 145 миллионов кубометров, то выкачали — более половины этого объема, порядка 80 миллионов кубометров. Отбор газа из хранилищ превысил закачку в Германии, Австрии, Дании и Бельгии.

Темпы закачки держатся на минимальных августовских значениях с начала прошлой недели, когда показатель заполненности европейских ПХГ почти перешагнул порог в 92%.

Общий объем газа в хранилищах в Евросоюзе составляет примерно 102,4 миллиарда кубометров. Больше всего газа сейчас в хранилищах в Германии (23 миллиарда кубометров), Италии (17,6 миллиарда) и Франции (11,8 миллиарда кубометров).

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ

Цены на газ в Европе на торгах в четверг держатся в диапазоне 415-435 долларов за тысячу кубометров (рост на 2,3-7,2%), следует из данных лондонской биржи ICE. Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов. Затем котировки скорректировались, однако при этом остаются выше многолетних уровней.

Драйвером роста последних недель эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой компании Chevron.

ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ

Ветрогенерация в Европе держится ниже среднего уровня, следует из данных ассоциации Wind Europe. Выработка ветровых электростанций в Европе 30 августа составила 10,6% в общей выработке электроэнергии, тогда как в среднем по месяцу в текущем году — около 13%. Среднегодовой показатель составляет около 15%.