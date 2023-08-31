МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного центра, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В России подсчитали динамику продаж топлива за восемь месяцев

"Со своей стороны мы подтвердили приверженность России всем договоренностям о наращивании экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.

Российский министр также отметил, что в ближайшей перспективе в Турции состоится заседание межправительственной комиссии двух стран.

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА

Россия довела до сведения Турции, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с Фиданом в Москве. Фондовый рынок США может незначительно снизиться по итогам месяца

"Говорили разумеется о проблеме, которая сложилась после прекращения черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы", — сказал министр на пресс-конференции.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Глава МИД Турции Хакан после переговоров с Лавровым заявил, что Турция подготовила ряд новых предложений по зерновой сделке для ее "оживления".

"При участии нашей страны в содействии с ООН подготовлены новые пакеты предложений. Мы считаем, что это подходящая основа для активизации инициативы, для ее оживления", — сказал Фидан на пресс-конференции в Москве.

Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ — ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого, заявил Лавров.

"Как только все те заверения, которые содержатся в российско-ооновском меморандуме как части пакета господина Гутерреша, будут выполнены, мы тут же возвращаемся к выполнению всего того, что записано в украинской части этого пакета", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

"Он мне рассказал о своих новых инициативах, направил мне соответствующие послания. Мы объяснили честно генеральному секретарю, нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии. Есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее", — добавил министр.

По словам Лаврова, всё упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют более активному экспорту российского зерна и удобрений, мешает Запад.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для данного района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.

Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса), действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.

Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА В ТУРЦИЮ



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки, этот вопрос обсуждается также с Катаром. Японскому министру поручили извиниться за слова о воде с "Фукусимы"

"Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

Развитие конструктивного и равноправного взаимодействия с Москвой принесет Анкаре экономическую выгоду, в частности, Москва готова расширять импорт турецких овощей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы всегда стараемся максимально идти навстречу нашим турецким партнерам. Это касается и скидок на российские энергоресурсы и договоренности об их долгосрочных поставках. Это касается и мер поддержки туристической отрасли за счет притока отдыхающих из России и расширения импорта турецкой плодоовощной продукции" — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.