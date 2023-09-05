АНКАРА, 5 сен — ПРАЙМ. Турция планирует создать центр по газу, сравнимый с центрами в Лондоне и Гамбурге, хочет обсудить этот вопрос с Россией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь домой из Сочи. Европа увеличила закачку в ПХГ до максимального с 28 августа уровня

"Во время нашей встречи с господином Путиным (в Сочи в понедельник — ред.) мы обсуждали энергетический сектор по отдельным направлениям. Мы будем реализовывать различные проекты по транспортировке энергоносителей в Европу и по всему миру через территорию нашей страны. В связи с созданием в Турции газового центра будет достигнут прогресс и в вопросах передачи энергоресурсов, и в вопросах ценообразования. Мы заявили, что превратим нашу страну в энергетический хаб, и создаем для этого необходимую инфраструктуру и физические возможности. Благодаря инвестициям последних лет мы превратим нашу страну в важную газовую базу для региональной географии", — рассказал турецкий лидер.

Он также добавил, что Турция шаг за шагом приближается к своей цели — превращению страны в центр региона, а затем и мировой энергетики.

По его мнению, Анкара стремится сохранить турецко-российские отношения в области энергетики, осуществляемые в интересах и России, и самой Турции.

"Что касается Турции, то мы предлагаем иной план в этом вопросе. Подобно нашему финансовому центру в Стамбуле, у нас есть план создания центра по природному газу, аналогичного центрам, созданным в Лондоне и Гамбурге для определенных видов бизнеса. Мы будем обсуждать этот план с Россией. Мы хотим превратить нашу страну в такой центр за пределами Фракии. Мы планируем создать такой центр не только для природного газа, но и для энергетики и горнодобывающей промышленности. Мы хотим создать центр с широким спектром целей. Мы хотим, чтобы все, кто хочет заниматься энергетикой, газом и горным делом, приходили в этот центр. Мы можем создать этот центр в одном из блоков нашего финансового центра в Аташехире", — подчеркнул Эрдоган.