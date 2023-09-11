МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Газпрому" продлили ограничение на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall на один год до 1 октября 2024 года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Газпром нефть" договорилась о поставках высокотехнологичных масел в Индию

Путин продлил на год, до 1 октября 2024 года, ограничения для "Газпрома" на покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

Документ вносит изменения в указ "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" от 22 декабря 2022 года.

Он дополняется следующим пунктом: "Внести в указ… изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "до 1 октября 2023 года" словами "до 1 октября 2024 года".

Согласно опубликованному в прошлом году указу, газ, закупаемый "Газпромом" у австрийской OMV (совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение) и немецкой Wintetshall Dea (совместно разрабатывают Южно-Русское и Уренгойское месторождения), не может быть дороже регулируемой цены. Указ охватывает поставки газа Южно-Русского месторождения, а также услуги, связанные с добычей газа и газового конденсата, и поставки с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

В конце 2022 года правительство России установило предельную цену газа с Уренгойского (2550 рублей за тысячу кубометров) и Южно-Русского (2390 рублей до входа в магистраль и 5464 рубля после входа в магистраль) месторождений. Предельная цена для газового конденсата с Уренгойского месторождения составляет 16370 рублей за тонну, за услуги, связанные с добычей газа, — 800 рублей за тонну на участке 1А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, 1600 рублей — на участках 4А и 5А, а за услуги, связанные с добычей газового конденсата, — 1300 рублей за тонну на участке 1А и 5070 рублей — на участках 4А и 5А.

Уточнялось, что цены указаны без налога на добавленную стоимость. Предельные цены распространяются на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года.