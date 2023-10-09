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Биржевые цены на газ в Европе растут на семь процентов
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут на 7% и находятся на уровне 436,1 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... ПРАЙМ, 09.10.2023
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут на 7% и находятся на уровне 436,1 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 446 долларов (+7,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.32 мск их цена составляет 436,1 доллара (+7,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 415,1 доллара за тысячу кубометров.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара за тысячу кубометров, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.
Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах в стране, а также газа из Норвегии.