МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут на 7% и находятся на уровне 436,1 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Израильская валюта ослабела к доллару до минимума почти за 7,5 лет

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 446 долларов (+7,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.32 мск их цена составляет 436,1 доллара (+7,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 415,1 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара за тысячу кубометров, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.

Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах в стране, а также газа из Норвегии.