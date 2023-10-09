МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ожидаемый объем поставок "Газпрома" в Узбекистан в 2,8 миллиарда кубометров в год небольшой, однако на фоне выпадения рынка Европы любой дополнительный экспортный маршрут для газовой группы имеет значение, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Греция в четыре раза увеличила экспорт газа в соседние страны

Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия – Центр" через Казахстан.

Мирзамахмудов сообщил в понедельник, что Узбекистан начал переговоры с "Газпромом" о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа. Ранее в августе министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев говорил, что казахстанские власти обсуждают вопрос транзита российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 до 10 миллиардов кубометров, причем объем поставок можно будет умножить.

"Для "Газпрома" объем в 2,8 миллиарда кубометров в год не является относительно значимым – менее 10% от поставок в КНР по (газопроводу – ред.) "Силе Сибири", для сравнения. Но для ситуации с выпавшим европейским рынком (сокращение на около 130 миллиардов кубометров в год) любой дополнительный экспортный маршрут поставок имеет значение", – отметил Скрябин.

Он добавил, что проблем с дефицитом газа в Казахстане не наблюдается. Так, например, страна в 2022 году экспортировала в Китай порядка 4 миллиардов кубометров. "Скорее вопрос чисто коммерческий – заместить внутреннее потребление российским относительно дешевым газом, перенаправив высвободившиеся объемы на экспорт", – добавил собеседник агентства.