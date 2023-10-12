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2023
https://1prime.ru/gas/20231012/841959997.html
Новак оценил ситуацию на европейском рынке газа
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Сейчас на европейском рынке дефицит газа и предприятия переплачивают за него, на нем происходит серьезная трансформация, ее последствия еще предстоит оценить, заявил вице-премьер... ПРАЙМ, 12.10.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, европа, рынок газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Сейчас на европейском рынке дефицит газа и предприятия переплачивают за него, на нем происходит серьезная трансформация, ее последствия еще предстоит оценить, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ (сжиженного природного газа — ред.), и в результате замедляются темпы экономического роста. Как мы видим, многие предприятия переносят свои производства на другие рынки, в другие страны", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.
"В общем, происходит серьезная трансформация, в будущем предстоит оценить ее последствия для потребителей и для жителей европейских стран", — добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.