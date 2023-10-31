С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — ПРАЙМ. Россия к 2035 году может занять до 30% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ), сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. В России утвердили дорожную карту по строительству газовозов

"Большой упор (в проекте энергетической стратегии РФ до 2050 года — ред.) делается на СПГ-сегмент. У нас цель — 100 миллионов тонн СПГ к 2030 году, и мы рассчитываем к 2035 году занять до 30% мирового рынка. Сейчас, напомню, мы около 7% составляем", — сказал Сорокин в ходе Петербургского международного газового форума.

"У нас для этого есть весь потенциал и ресурсная база", — добавил замминистра.

Сорокин отметил также, что энергостратегия РФ предполагает расширение использования газа в качестве топлива. При этом наиболее перспективным сегментом являются магистральные грузовые перевозки, где перевод автомобилей на газ не только поможет в решении экологических задач, но и позволит высвободить дополнительный объем нефтепродуктов для возможного экспорта.

Также газомоторное топливо может широко использоваться для морского и речного транспорта, на него целесообразно поэтапно переводить и сельхозтехнику, считает Сорокин.

"Мы говорим о целевом сценарии (потребления газомоторного топлива — ред.) от 10 миллиардов кубов в год в течение следующих 10-12 лет, это большой рынок, большой потенциал", — заключил он.

Осенью 2021 года президент России Владимир Путин поручил актуализировать энергостратегию страны и расширить горизонт планирования до 2050 года. Минэнерго планирует завершить разработку новой энергостратегии во второй половине текущего года.