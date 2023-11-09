ООН, 9 ноя — ПРАЙМ. Некоторые западные члены Совбеза ООН (СБ) не захотели, чтобы в проект заявления председателя СБ вошел призыв привлечь к ответственности виновных в теракта на "Северных потоках", заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя. Путин предостерег о диверсиях на уровне "Северного потока"

Ранее СБ не принял проект заявления его председателя по данной теме, представленный Москвой.

"В ходе заседания 26 сентября мы объявили, что мы собираемся предложить заявление председателя Совбеза, которое послало бы мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей (этого деяния – ред.)", — сказал Небензя и отметил, что "так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию".

По его словам, текст не получил консенсусной поддержки СБ.

"Мы были озадачены аргументами западных коллег. РФ глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на "Северный поток", у нас все еще нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция, не говоря уже об их итогах", — отметил постпред.

По его Небензи, в проекте заявления подчеркивалась важность оперативного завершения расследований Дании, Швеции и Германии. "Так иначе, представители западных государств увидели в этом некое давление на власти трех государств. Более того, мы столкнулись с настойчивыми попытками убрать из текста формулировку, призывающую Данию, Германию и Швецию сотрудничать с РФ. И, что еще больше поражает, некоторые из наших западных коллег предложили убрать формулировку о необходимости привлечения к ответу за теракт на "Северном потоке" и привлечения виновников к ответу", — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада, кто же все-таки и как расследует этот теракт уже прошло больше года, ни Германия, ни Норвегия, ни Швеция, которые занимаются этими расследованиями на национальном уровне, "ничего внятного и вменяемого нам сказать не могли".

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявлял РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".

Позднее немецкие СМИ размещали информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве россйиских газопроводов.