КИШИНЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. Молдавская компания NordGaz Furnizare намерена поставлять газ по льготной цене не только на юг, но и по всей стране, заявил директор предприятия Александр Гросу. Эксперт заявил, что Молдавия продолжает потреблять российский газ

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдавии по оптимальной цене. Министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа.

"Мы хотим поставлять газ всем заинтересованным коммерческим и некоммерческим потребителям Молдовы. Мы начнем пилотный проект на юге Молдовы, а потом готовы поставлять газ всем регионам страны по льготной цене", — заявил Гросу журналистам, отметив, что на данный момент подписан один договор с оператором распределительных сетей, но в ближайшие дни готовятся еще несколько контрактов.

По его словам, помимо контракта с турецкими партнерами заключили еще три предварительных договора с европейскими трейдерами. "И продолжим работать над возможностью по расширению закупок газа, налаживая прямые контрактные взаимоотношения как с трейдерскими компаниями, так и с компаниями, добывающими газ", — пояснил Гросу.

Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения — один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (0,92 доллара) без учета НДС.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).