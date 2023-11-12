МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. США хотят помешать России стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) с помощью обложения санкциями проекта "Арктик СПГ — 2", это может привести к сбоям на мировых энергетических рынках, пишет издание Financial Times. Рябков оценил решение США ввести санкции против "Арктик СПГ — 2"

Сообщается, что подобное решение Вашингтона может сузить мировой энергетический рынок путем "вытеснения" российского СПГ. Как сообщает опрошенный изданием газовый эксперт Колумбийского университета Анн-Софи Корбо, если проект не будет запущен в запланированный срок — в 2024 году — это приведет к сохранению напряженности на рынках в течение большого промежутка времени.

Ранее, 2 ноября, США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ — 2", объяснив это решение необходимостью ограничить производство и возможности для транзита российских энергоносителей.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, в свою очередь, заявил, что подобные действия спровоцируют только больший рост цен и назвал это оценкой "российского профессионализма".