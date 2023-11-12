2023-11-12T12:56:46+03:00
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2023-11-12T12:56:46+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231112/842243413.html
СМИ рассказали о последствия санкций США против "Арктик СПГ-2"
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США хотят помешать России стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) с помощью обложения санкциями проекта "Арктик СПГ — 2", это может привести к сбоям на... ПРАЙМ, 12.11.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, сша, арктик спг 2, россия, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. США хотят помешать России стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) с помощью обложения санкциями проекта "Арктик СПГ — 2", это может привести к сбоям на мировых энергетических рынках, пишет издание Financial Times.
Сообщается, что подобное решение Вашингтона может сузить мировой энергетический рынок путем "вытеснения" российского СПГ. Как сообщает опрошенный изданием газовый эксперт Колумбийского университета Анн-Софи Корбо, если проект не будет запущен в запланированный срок — в 2024 году — это приведет к сохранению напряженности на рынках в течение большого промежутка времени.
Ранее, 2 ноября, США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ — 2", объяснив это решение необходимостью ограничить производство и возможности для транзита российских энергоносителей.
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, в свою очередь, заявил, что подобные действия спровоцируют только больший рост цен и назвал это оценкой "российского профессионализма".