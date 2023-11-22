ДОХА, 22 ноя — ПРАЙМ. Oman LNG подписала соглашение сроком на девять лет о продаже британской нефтегазовой компании BP около одного миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно, начиная с 2026 года, сообщило Оманское агентство новостей на ссылкой на генерального директора Oman LNG Хамада бен Мухаммеда аль-Нумани. Оман заключил соглашения по поставкам сжиженного природного газа, пишет СМИ

"Oman LNG Company подписала соглашение с BP сроком на девять лет о поставках около миллиона метрических тонн СПГ ежегодно, начиная с 2026 года. Важность этого соглашения заключается в создании новых возможностей для возобновления присутствия султаната Оман на карте глобальной торговли энергоносителями. Оно будет способствовать увеличению доходов от СПГ и росту валового внутреннего продукта", — приводит агентство слова аль-Нумани.

Он указал, что компания Oman LNG продолжает свои усилия, опираясь на новаторскую репутацию, и намерена производить и экспортировать сжиженный природный газ, чтобы добиться поддержки глобальной энергетической безопасности и национальной экономики.

Oman LNG была основана в 1994 году, занимается производством и продажей СПГ, а также вторичных продуктов. Компании принадлежат три линии сжижения природного газа.