2023-11-22T11:50:00+03:00
2023-11-22T12:20:05+03:00
2023-11-22T11:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231122/842334289.html
Oman LNG подписала с британской компанией соглашение о поставках СПГ
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Oman LNG подписала соглашение сроком на девять лет о продаже британской нефтегазовой компании BP около одного миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно, начиная с... ПРАЙМ, 22.11.2023
энергетика, новости, газ, великобритания, спг, оман
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/05/841400539.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/05/841400539.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/05/841400538.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/05/841400538.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/05/841400526.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/05/841400526.jpg
https://1prime.ru/gas/20230830/841615344.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДОХА, 22 ноя — ПРАЙМ. Oman LNG подписала соглашение сроком на девять лет о продаже британской нефтегазовой компании BP около одного миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно, начиная с 2026 года, сообщило Оманское агентство новостей на ссылкой на генерального директора Oman LNG Хамада бен Мухаммеда аль-Нумани.
"Oman LNG Company подписала соглашение с BP сроком на девять лет о поставках около миллиона метрических тонн СПГ ежегодно, начиная с 2026 года. Важность этого соглашения заключается в создании новых возможностей для возобновления присутствия султаната Оман на карте глобальной торговли энергоносителями. Оно будет способствовать увеличению доходов от СПГ и росту валового внутреннего продукта", — приводит агентство слова аль-Нумани.
Он указал, что компания Oman LNG продолжает свои усилия, опираясь на новаторскую репутацию, и намерена производить и экспортировать сжиженный природный газ, чтобы добиться поддержки глобальной энергетической безопасности и национальной экономики.
Oman LNG была основана в 1994 году, занимается производством и продажей СПГ, а также вторичных продуктов. Компании принадлежат три линии сжижения природного газа.