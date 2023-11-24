МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о том, что подрыв газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" является актом государственного терроризма, целью которого было устранение конкурента, нашли поддержку у читателей китайской газеты "Гуанча". Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

"Правительство Германии: как все мы знаем, трубопровод взорвался сам по себе", — пошутил один из читателей.

По мнению другого, результаты европейского расследования, конечно, не позволят обвинить США, а "Украина, скорее всего, станет козлом отпущения".

"Запад обречен на провал", — считает третий.

Еще один комментатор выразил мнение, что "в таких делах кому выгодно, тот и взрывает".

"Взрыв трубопровода "Северный поток" полностью обнажил лицо Байдена и его администрации", — заключили читатели.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявлял РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".

Позднее немецкие СМИ размещали информацию со ссылками на неназванные источники об украинском следе в подрыве российских газопроводов.