МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления 12 миллиардов рублей на газоснабжение и газификацию Камчатки с использованием сжиженного природного газа (СПГ) до 2025 года, сообщается на сайте кабмина. Власти расширили границы территории опережающего развития "Камчатка"

"Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного газоснабжения и газификации Камчатского края с использованием СПГ. На строительство объектов береговой инфраструктуры по приёму и переработке СПГ из федерального бюджета будет направлено 12 миллиардов рублей. Постановление о правилах предоставления этих средств региону подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Финансирование поступит в рамках государственной программы "Развитие энергетики" в течение 2023–2025 годов. Средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по созданию причалов и комплекса приёма сжиженного газа в бухте Раковая Авачинской губы. За счёт внебюджетных источников будет создан плавучий терминал для приёма СПГ и построены морские суда-газовозы. Сжиженный газ на Камчатку предполагается поставлять в рамках проекта "Сахалин-2".

Вопрос развития мощностей для приёма и переработки СПГ обсуждался в ходе рабочей поездки Михаила Мишустина на Камчатку летом 2020 года. Президент России Владимир Путин осенью прошлого года поручил проработать газификацию Камчатского края до 2025 года. Правительство с органами исполнительной власти региона, "Газпромом" и "Новатэком" в августе текущего года утвердило соответствующую "дорожную карту".

Морскую часть комплекса – плавучую регазификационную установку и суда газовозы-челноки – построит за счет средств инвестиционной программы до второго–третьего квартала 2025 года "Новатэк". Затем передаст их "Газпрому", чья структура АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" определена оператором газификации края.

Стоимость газа для Камчатского края, согласно поручению, президента, не должна превышать стоимость, регулируемую Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в рамках Единой системы газоснабжения. Оптовую цену определят ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития России, правительство края и "Газпром" до третьего квартала 2025 года.