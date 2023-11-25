МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Идет плотное взаимодействие между компаниями России и Турции по газовому хабу, турецкая делегация планирует визит в Санкт-Петербург, договоренности о практической реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Баку готов участвовать в создании газового хаба в Турции, заявил Новак

"Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между "Газпромом" и компанией Botas. Сейчас на согласовании находится "дорожная карта". Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта", — сказал Новак в интервью "России 24".

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" — президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.