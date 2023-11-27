АНКАРА, 27 ноя — ПРАЙМ. Анкара и Москва достигли принципиальных договоренностей по "дорожной карте" проекта газового хаба в Турции, ясность в шагах по реализации проекта появится к концу года, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице. Газовый хаб в Турции как торговая площадка нужен всем, подчеркнул Путин

Ранее вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта газового хаба в Турции.

"На сегодняшний день мы вышли на финишную прямую по обсуждениям "дорожной карты", в переговорах с российскими коллегами имеются принципиальные договоренности. Есть вероятность, что к концу года мы будем знать, какие конкретно шаги нам предстоят уже в реализации проекта", — сообщил собеседник агентства.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" — президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.