МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чехия в январе-сентябре 2023 года закупила российского газа на 44 миллиона долларов, в результате чего Россия продолжает входить в топ-5 поставщиков голубого топлива в страну, следует из анализа РИА Новости данных чешской таможни. Чехия арендовала часть СПГ-терминала в Германии

Так, за первые девять месяцев текущего года Чехия получила из России 57 тысяч тонн трубопроводного газа на 44,1 миллиона долларов. Наибольшие объемы были приобретены в сентябре (13 тысяч тонн), январе (12,3 тысячи тонн) и феврале (10,7 тысячи тонн).

Крупнейшим поставщиком газа в Чехию является Норвегия, у которой было приобретено 3,3 миллиона тонн газа на 2,7 миллиарда долларов. На втором месте — не установленные источники с поставками в 109 тысяч тонн на 85,2 миллиона долларов, а на третьем — неуказанные страны Евросоюза (73,2 тысячи тонн на 81,5 миллиона долларов).

Россия занимает четвертое место, а пятерку лидеров замыкает Франция, из которой поступило 46,6 тысячи тонн газа на 31,8 миллиона долларов. Также газ поставляли Британия, Дания, Люксембург, Австрия и Северная Македония — совокупно 19,3 тысячи тонн на 10,9 миллиона долларов.

Объемы поставок СПГ крайне малы: совокупно за январь-сентябрь страна получила 2,2 тысячи тонн сжиженного газа на 2,8 миллиона долларов. Крупнейший поставщик — Польша с долей в 72,5%.

Глава чешского минпромторга Йозеф Сикела в воскресенье сообщил, что Чехия не испытывает нужды в российском газе, но, несмотря на это, некоторые чешские фирмы с октября начали его получать, импорт из РФ за октябрь составил 1,2% от общего объема поставок газа в республику за 2023 год. Ранее Сикела сообщал, что с января 2023 года Чехия не получает газ из России.