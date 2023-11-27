Таможня: Россия продолжила входить в топ-5 поставщиков газа в Чехию в 2023 году
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чехия в январе-сентябре 2023 года закупила российского газа на 44 миллиона долларов, в результате чего Россия продолжает входить в топ-5 поставщиков голубого топлива в страну, следует из анализа РИА Новости данных чешской таможни.
Так, за первые девять месяцев текущего года Чехия получила из России 57 тысяч тонн трубопроводного газа на 44,1 миллиона долларов. Наибольшие объемы были приобретены в сентябре (13 тысяч тонн), январе (12,3 тысячи тонн) и феврале (10,7 тысячи тонн).
Крупнейшим поставщиком газа в Чехию является Норвегия, у которой было приобретено 3,3 миллиона тонн газа на 2,7 миллиарда долларов. На втором месте — не установленные источники с поставками в 109 тысяч тонн на 85,2 миллиона долларов, а на третьем — неуказанные страны Евросоюза (73,2 тысячи тонн на 81,5 миллиона долларов).
Россия занимает четвертое место, а пятерку лидеров замыкает Франция, из которой поступило 46,6 тысячи тонн газа на 31,8 миллиона долларов. Также газ поставляли Британия, Дания, Люксембург, Австрия и Северная Македония — совокупно 19,3 тысячи тонн на 10,9 миллиона долларов.
Объемы поставок СПГ крайне малы: совокупно за январь-сентябрь страна получила 2,2 тысячи тонн сжиженного газа на 2,8 миллиона долларов. Крупнейший поставщик — Польша с долей в 72,5%.
Глава чешского минпромторга Йозеф Сикела в воскресенье сообщил, что Чехия не испытывает нужды в российском газе, но, несмотря на это, некоторые чешские фирмы с октября начали его получать, импорт из РФ за октябрь составил 1,2% от общего объема поставок газа в республику за 2023 год. Ранее Сикела сообщал, что с января 2023 года Чехия не получает газ из России.
https://1prime.ru/gas/20231127/842382939.html