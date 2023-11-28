МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник рассмотрел развитие газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, правлению компании поручено продолжить соответствующую работу, сообщил "Газпром". "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

"Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о развитии газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая объекты генерации… Правлению компании поручено продолжить работу", – говорится в сообщении газового концерна в Telegram.

"Газпром" в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина ведет работу по газификации Бурятии, Забайкальского края, городского округа города Тынды (Амурская область), городов Биробиджан и Красноярск, а также соединение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток".

"Газпром" последовательно развивает производственные мощности по добыче и транспортировке газа на Востоке России", – отмечается также в сообщении. Для обеспечения надежных поставок газа потребителям восточных регионов, в том числе на объекты генерации, построены магистральные газопроводы "Соболево – Петропавловск-Камчатский", "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" и "Сила Сибири".

Газ по "Силе Сибири", в частности, подается на Свободненскую ТЭС в Амурской области. "Газпром" также ведет проектные работы для строительства газовой ТЭС "Чульман" в Якутии. Она обеспечит электроснабжение объектов Восточного полигона российских железных дорог, говорится в сообщении.

Продолжается расширение мощностей газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" и проектирование новых газопроводов-отводов. В программах развития газоснабжения и газификации Хабаровского и Приморского краев на 2021–2025 годы предусмотрено создание возможностей транспортировки газа для строящейся ТЭЦ-4 Хабаровска и расширения Владивостокской ТЭЦ-2, добавляет компания.